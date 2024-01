Na tarde dessa segunda-feira (15), um homem, de 37 anos, e uma mulher, de 25 anos, foram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas em Ouro Branco, Minas Gerais.

Segundo a ocorrência, a equipe da PMMG foi cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do casal. No local, a guarnição localizou uma pistola calibre 6.35 juntamente com oito munições de mesmo calibre, duas balestras, quatro pinos de cocaína, duas balanças de precisão e uma faca.

Também foram encontrados um cofre digital, três aparelhos celulares, três cartões bancários e ainda a quantia em dinheiro de R$ 136.872,25.

Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.