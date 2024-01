No final da tarde desta segunda-feira (15), um acidente envolvendo uma moto e um automóvel ocorreu sem deixar vítimas no Bairro JK, em Conselheiro Lafaiete. No entanto, a moto foi deixada no local, e segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ela é produto de furto.

De acordo com a ocorrência, a PM estava realizando a vistoria da moto quando constatou que o veículo se tratava de produto furtado. Dessa forma, a motocicleta Honda CG 150 Fan de cor preta foi apreendida e removida ao pátio credenciado. O condutor da motocicleta não foi identificado.