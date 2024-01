Três homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais na manhã dessa segunda-feira (15 em Muriaé. Os suspeitos são investigados por sequestro, organização criminosa e tortura. No Bairro São Gotardo, os policiais prenderam um jovem de 23 anos, e, no Bairro Dornelas, os investigados de 22 e 28 anos.



No inquérito policial foi apurado que o trio teriam sequestrado e torturado um homem, de 23 anos, morador do Bairro João XXIII, por suspeitarem que ele teria sido responsável por roubos e furtos ocorridos na localidade. Conforme as investigações, em setembro de 2023, os autores renderam a vítima perto do imóvel em que ela mora e a levaram para a caixa d'água do Bairro João VI. O homem foi cruelmente agredido com golpes de tacos de basebol.



Conforme o delegado responsável pelo caso, Junio Cézar Pereira de Oliveira, os presos são investigados também por envolvimento com o tráfico de drogas. "Apuramos que eles estariam tentando fazer justiça dentro do território onde atuam", explicou Júnio.