Dois foragidos da Justiça foram presos pela Polícia Militar (PM) nessa terça-feira (16), em São João del-Rei. A dupla foi encaminhada para a Delegacia.

Na primeira prisão, no início da tarde, a polícia recebeu informações que uma mulher de 30 anos, moradora do Bairro Alto das Mercês, estaria com um mandado de prisão em aberto. Os militares foram ao imóvel e abordaram a mulher, que foi presa.

Já no período da noite, a PM foi avisada sobre a existência de um mandado de prisão em aberto contra um homem de 44 anos. Ele morava no Bairro Dom Bosco e na casa o home foi abordado e preso.