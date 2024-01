A Polícia Militar apreendeu um recipiente de borracha com 28 papelotes de cocaína embalados e prontos para venda, uma bolsa com uma bucha e um cigarro de maconha e um outro recipiente com mais uma bucha e sementes da mesma substância, em um endereço no Centro do Município de Prados, na quarta-feira (17), pela manhã.



Os autores, identificados como uma mulher, de 30 anos, e um homem, de 56, e o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, em São João del-Rei.