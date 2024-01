Um homem de 30 anos, foragido, foi preso pela Polícia Militar em Vitória (ES, como mandante da tentativa de homicídio contra um homem de 28 anos e uma mulher de 23 anos na localidade rural de Caetano Lopes, em Jeceaba, conforme publicado pela reportagem, na quinta-feira (11). O suspeito, conforme a PM é integrante de um grupo criminoso.

Depois da identificação do homem, as equipes passaram a monitorar a movimentação do alvo, que seguiu para o Espírito Santo. Ao saber o endereço em que ele estaria abrigado, a PM fez contato com as guarnições do ES e articularam a abordagem e prisão do autor.

Outros suspeitos presos



Além desse caso, outros dois indivíduos encontravam-se foragidos da Justiça também foram localizados e presos no mesmo dia. A Polícia Militar em Ouro Branco capturou um homem de 29 anos que

possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro. O autor foi abordado na Avenida

Mariza de Souza Mendes após diligências.



No município de Itaverava foi abordado um homem de 34 anos que estava com

mandado de prisão em aberto por débitos referentes a pensão alimentícia. Ele foi abordado na

condução de um caminhão, na Avenida Francisco Coleta, região central da cidade, durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar.



Ambos os autores encontram-se à disposição da autoridade responsável por demais providências