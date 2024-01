Nessa sexta-feira (19), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para realizar o resgate de duas vítimas devido a um capotamento que ocorreu na Rodovia Júlio Garcia, BR-251, em Montes Claros. Uma das vítimas, mulher sem idade identificada, ficou presa às ferragens e morreu no local.

Ainda conforme as informações dos Bombeiros, o caminhão havia sido encontrado capotado no acostamento da via, no sentido Pirapora para Montes Claros. Após a estabilização do veículo, o motorista, que não teve a idade idetificada, foi retirado das ferragens e entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Já a segunda vítima, uma mulher que também ficou presa às ferragens, foi retirada já sem vida.

O CBMMG alegou não conseguir apurar a origem e o destino das vítimas.