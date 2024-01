O galpão de uma mineradora, que não teve o nome revelado, pegou fogo na tarde desse sábado (20) no Distrito do Rio das Mortes, em São João del-Rei. Ninguém se feriu.

Como não havia ninguém no local no momento, e as chamas atingiram um cômodo que servia como depósito de materiais, o Corpo de Bombeiros precisou forçar a entrada para combater o incêndio.

"Fomos acionados por uma equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento na BR-265 e viu a fumaça. Quando chegamos, o local estava fechado com cadeados. Nossos militares pularam os portões para verificar a situação e constataram que havia de fato um incêndio. Após isso, nós tivemos que forçar a abertura dos cadeados para entrar com o caminhão", explicou o chefe da equipe da equipe que atendeu a ocorrência, sargento Ávila.

O militar disse que o fogo atingiu um cômodo de alvenaria que fica dentro do galpão e queimou uma grande quantidade de equipamentos de segurança individual, além de sacos para transporte de minério.

"Como o incêndio já estava muito intenso, não nos foi possível identificar o que teria motivado as chamas. O proprietário do local foi localizado e a situação foi repassada para a Polícia Militar para demais averiguações", finalizou o sargento.



Tags:

são joão del-rei