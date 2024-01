Dois foragidos da Justiça foram presos em Santos Dumont, na sexta (19) e no sábado (20), pela Polícia Militar (PM). Um deles não voltou após a “saidinha de Natal” e estava escondido na casa do pai.

O homem de 33 anos saiu do sistema prisional no dia 23 de dezembro e não voltou na data determinada pelo Judiciário. A PM recebeu uma denúncia que ele estaria escondido na casa do pai, no Bairro Quarto Depósito.

As equipes fizeram um cerco no imóvel e o homem tentou fugir pelos fundos, mas foi abordado e preso.

Segundo foragido

Na tarde de sábado, a PM recebeu informações que um homem de 42 anos, também com um mandado de prisão em aberto, andava pela MGC-499.

A equipe foi ao local e abordou o homem, confirmando a informação de mandado de prisão em aberto.

Os dois foragidos foram encaminhados para a Delegacia.