Uma perseguição policial a quatro motos terminou com um rapaz de 19 anos detido com maconha no fim da noite da última sexta-feira (19), em Ubá.

As equipes faziam patrulhamento pelo Bairro Industrial quando viram quatro motos juntas, que fizeram uma manobra de retorno e fugiram em alta velocidade ao avistarem a viatura policial.

A PM solicitou apoio para alcançar os fugitivos e o rapaz foi abordado. Com ele foi achado um celular e uma porção de maconha.

A polícia recebeu informações que na casa dele tinha mais drogas e no local encontraram um tablete grande maconha e oito médios, sendo um esfarelado, e quatro pequenos da mesma droga, além de um celular, uma balança de precisão e sete munições calibre 38 intactas.

O rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.