Após denúncia de tiro em via pública, um homem de 40 anos foi detido na noite do último sábado (20), em Bom Jardim de Minas. Uma pistola com sete munições foi apreendida.

A Polícia Militar (PM) contou que recebeu uma denúncia anônima que o homem teria tirado em via pública e depois entrado em um estabelecimento comercial, no Centro da cidade.

No local, os policiais viram o homem esconder a arma em uma bancada de batatas. Ele foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado durante as buscas pessoais.

Ao verificarem a bancada, os policiais encontraram uma pistola Imbel, calibre 380, carregada com sete munições.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.