Um militar da ativa registrou uma ocorrência de estelionato na sexta-feira (19), em Conselheiro Lafeite, depois de passar meses recebendo cobranças sobre empréstimos feitos no nome dele, os quais ele não reconhece. O profissional foi até a agência, onde constatou a existência de uma conta aberta no nome dele no Município de Barra Mansa (RJ).

Nesse contrato, havia três empréstimos em atraso. Havia ainda um cartão de crédito ativado também no nome dele e outro adicional para uma pessoa física com uma despesa de R$30 mil. Diante dos fatos, o militar efetuou o registro de ocorrência para posteriores providências.