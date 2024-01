Um homem de 44 anos atropelou o atual namorado da ex-companheira na madrugada desta terça-feira (23), em Barbacena. Ele ainda não foi localizado.

A mulher de 30 anos solicitou a presença da Polícia Militar (PM) e contou aos policiais que estava com o filho e o namorado, de 24 anos, em uma lanchonete no Bairro Bom Pastor quando viu o ex-companheiro passar de carro, estacionar e ficar observando o trio.

Eles então decidiram ir para casa, no mesmo bairro, e encontraram o homem estacionado nas proximidades. A mulher desceu do carro para conversar com o ex, mas eles começaram a discutir. Ela decidiu levar o filho para a casa mãe, que ficava perto.

Quando ela voltou viu que o ex e o atual namorado discutiam. Em determinado momento, o homem engatou a marcha ré e seguiu na direção do rapaz, que se afastou e ficou perto do portão de uma residência.

O homem acelerou o veículo contra o jovem, que foi atingido e caiu no chão. O motorista persistiu no atropelamento e a vítima conseguiu levantar e correr para dentro do imóvel, que foi atingido pelo condutor que subiu na calçada para atingir o jovem que se escondia.

A mulher relatou ainda que as investidas só pararam quando o veículo sofreu danos e o portão da casa foi derrubado, o que impediu a passagem do carro.

O jovem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em análise inicial, foi constatado que ele sofreu uma fratura na perna esquerda. Ele foi encaminhado para o hospital para procedimento cirúrgico. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A PM faz rastreamento para localizar o homem. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina.