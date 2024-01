Nessa segunda-feira (22), um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por ser suspeito de abusar sexualmente da filha de quatro anos, além de registrar e armazenar imagens pornográficas não autorizadas de crianças e adultos, em Ubá.



Conforme a ocorrência, a PCMG recebeu uma denúncia sobre o caso na última sexta-feira (19) e iniciou as investigações para apurar os fatos. Ao receber informações da vizinhança de que o suspeito costumava fotografar mulheres e crianças em momentos íntimos, sem consentimento, a equipe tentou abordá-lo com o objetivo de entrevistá-lo. No entanto, ao perceber a aproximação dos policiais em sua residência, o homem começou a fugir, pulando por diversas casas, chegando a invadir uma creche. Após a perseguição, os investigadores conseguiram capturar o suspeito na casa de outro morador do bairro.

Buscas foras realizadas na casa do investigado, que confessou possuir maconha para consumo. Além disso, o homem forneceu a senha e acesso aos conteúdos do celular, onde foram encontrados materiais pornográficos, imagens de vizinhos em momento íntimo, além de fotografias da filha, de quatro anos, em posições sexuais, sendo abusada pelo pai.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. As investigações seguem em andamento.



Sobre a operação

A Operação Metatron faz alusão ao anjo Serafim, supremo, cujo nome significa guardião da vigia e proteção.



Tags:

uba