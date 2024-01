Após a denúncia, um homem de 36 anos foi detido com mais de 100 pinos de cocaína e com um revólver na madrugada desta quarta-feira (24), em Leopoldina.

A PM recebeu informações que o suspeito comercializava drogas e tinha uma arma guardada em casa, na Rua Luiz Eduardo Abrita, no Bairro Solar.

Com a autorização da companheira do homem, que é proprietária do imóvel, as equipes entraram na casa e localizaram os seguintes materiais:

109 pinos de cocaína



2 invólucros grandes de cocaína



1 revólver calibre 32, com quatro munições intactas de mesmo calibre



Vasta quantidade material para embalar a droga (pinos, selos e plásticos)



1 balança de precisão



R$ 146 em dinheiro



1 celular

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia juntamente com o material apreendido. A ação foi um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar (PM).



