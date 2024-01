Uma réplica de pistola foi apreendida após um roubo na área central de Muriaé, na noite dessa quarta-feira (24). Duas pessoas, de 28 e 41 anos, foram detidos.

A vítima do roubo, que não teve a idade revelada, contou à Polícia Militar (PM) que andava pela Rua José Abrantes quando foi abordado por duas pessoas que apontaram a arma para o rosto da vítima. Um celular foi roubado.

Com as informações, a PM iniciou as buscas e o rastreamento do celular os suspeitos foram abordados na Rua Visconde do Rio Branco, no Bairro Santa Terezinha.

Segundo a polícia, inicialmente, os dois negaram participação no roubo, mas confessaram o crime e apontaram onde estava o celular roubado.

A dupla confessou ainda que praticou o crime com a réplica de pistola, que foi emprestada por outra pessoa e depois do roubo foi devolvida.

A pessoa apontada pelos ladrões como dono da réplica foi encontrada, mas fugiu depois de pular por vários imóveis. A réplica de pistola foi achada durante a fuga.