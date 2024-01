Bombeiro da reserva que atirou em jovem em Matias Barbosa é indiciado por homicídio duplamente qualificado

Guilherme Augusto do Nascimento participava do "Rolezinho de Natal" quando William José Rodrigues Tito se irritou e atirou em direção ao grupo de motociclistas. O jovem foi atingido e morreu no dia 25 de dezembro.