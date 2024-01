Um jovem de 23 anos que estava deitado na BR-116 morreu atropelado na noite desse domingo (28), em Orizânia. Ele foi atropelado por dois carros que seguia em sentidos contrários. O primeiro motorista fugiu e ainda não foi identificado.

Segundo Renato Aparecido, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas, amigos e parentes do rapaz contaram que ele foi a um perto próximo da rodovia e bebeu. A polícia disse que o caso ainda será investigado para saber se, na altura do km 627, a vítima caiu ou se deitou na via.

Neste momento, um primeiro carro o atropelou e o condutor fugiu logo depois. Com o impacto, o corpo do jovem foi jogado para a faixa contrária, sendo atingido novamente por um segundo carro. Os dois veículos passaram por cima da cabeça da vítima.

Neste outro veículo estava uma família de São Paulo que retornava de Santa Bárbara do Leste após o enterro da vó do motorista, mãe do pai dele que também estava no carro.

A Renato acredita que, conforme dados periciais iniciais do local do acidente, o jovem tenha morrido após o primeiro atropelamento. Ele morava na Vila Nossa Senhora de Fátima, zona rural de Orizânia.

As equipes da concessionária responsável pela via estiveram no acidente, além da perícia técnica da Polícia Civil. Após os trabalhos de rotina, o corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.