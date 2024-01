Dois jovens, de 24 e 27 anos, foram detidos por suspeita de tráfico de drogas pela Polícia Militar (PM) na noite da última sexta-feira (26), em dois bairros distintos de Barbacena.

Em uma das ocorrências foram apreendidos 30 comprimidos de ecstasy. A dupla detida foi encaminhada para a Delegacia juntamente com o material apreendido.

Bairro Nova Cidade

O rapaz de 27 anos foi detido após ser flagrado arremessando um objeto não identificado para fora do carro em que estava. Diante da ação suspeita, o condutor foi abordado durante a Operação “Batida Policial no Bairro Nova Cidade.

O jovem, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas, admitiu ter arremessado para fora do veículo uma quantidade não estimada de entorpecentes.

Ao realizar a varredura nas proximidades, a equipe da PM encontrou quatro pacotes e um pino de cocaína, além de uma embalagem com maconha.

Segundo a PM, o rapaz assumiu ser o proprietário do material arrecadado. No interior do veículo foi encontrado, perto do câmbio de marcha, R$ 507 em dinheiro. O suspeito informou que tinha mais drogas na pia da cozinha da casa dele.

FOTO: Polícia Militar - Um rapaz de 27 anos foi detido e encaminhado para a delegacia no bairro Nova Cidade, em Barbacena

No local, os policiais encontraram 44 tabletes de maconha, 62 pinos de cocaína, 33 papelotes, três pedras brutas e uma porção em pó de cocaína, 30 comprimidos de ecstasy, além de uma sacola contendo uma porção grande de cocaína em pó, uma sacola com vários sacos-zip, um celular e R$ 2.307 em dinheiro.



Bairro São Pedro

No Bairro São Pedro, o passageiro de uma moto, de 24 anos, foi visto em atitude suspeita e, durante abordagem policial, ele jogou algo no chão. Os policiais fizeram buscas pessoais e encontraram no bolso da blusa do jovem cinco buchas de maconha, uma caixa de giletes com três lâminas, R$ 150 em dinheiro e diversas sacolas plásticas utilizadas para embalo de drogas.

FOTO: Polícia Militar - Jovem de 24 anos é detido por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, no bairro São Pedro, em Barbacena

Ao ser questionado, o rapaz confirmou que vendia as drogas. O condutor da motocicleta relatou que foi acionado pelo suspeito apenas para realizar uma corrida e, em nenhum momento, teve conhecimento do que o passageiro levava.