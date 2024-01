Uma mulher de 54 anos foi atingida durante a queda de uma marquise na Rua General Osório, próximo à ponte das Águas Férreas em São João Del Rei, na tarde desta segunda-feira (29). Ela passava pela via, quando a estrutura desabou.

No local, a vítima foi assistida por um bombeiro que estava de folga, que acionou, de imediato, o apoio da viatura de resgate no quartel, com a suspeita de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE). A vítima foi conduzida para a Santa Casa de Misericórdia.