A Prefeitura de Leopoldina divulgou nesta terça-feira (30) o resultado do mutirão para zerar a fila de demanda reprimida de cirurgias de catarata no município. Os procedimentos foram realizados na Casa de Caridade Leopoldina e, segundo o Executivo, a iniciativa beneficiou 100 leopoldinenses, que agora vão retomar a qualidade da visão.

No último domingo(28), 50 pessoas fizeram a cirurgia com o Dr. Arlex Briceno. Nesta terça-feira, dia 30, mais 50 pacientes operaram com o Dr. Lívio Ferraz. E nas próximas semanas, outros 50 ainda farão a cirurgia, totalizando 1.144 procedimentos de correção de catarata realizados pela Prefeitura nos últimos três anos.

Todos os pacientes beneficiados pelo mutirão foram convocados a partir do banco de dados da Secretaria de Saúde, que realizou também as consultas e os exames pré-operatórios. O recurso para o custeio das cirurgias é oriundo do Sistema Único de Saúde (SUS) e foi repassado ao município através da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.





Tags:

SUS