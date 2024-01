A Prefeitura Municipal de Barbacena divulgou nessa segunda-feira (29), que dará continuidade das ações de vacinação extramuro, desta vez direcionada ao público com idade entre 09 e 14 anos. A iniciativa visa a atualização do calendário vacinal, reforçando a importância da imunização para a prevenção de doenças.

A vacinação extramuros está programada para o mês de fevereiro e ocorrerá em diferentes pontos estratégicos da cidade. A população-alvo terá a oportunidade de receber as doses em locais de fácil acesso, facilitando o processo para pais e responsáveis.

Confira os detalhes da vacinação extramuro:

24/02:UBS São Francisco - vacinação na UBS de 08h às 13h.

24/02: UBS Vilela - vacinação na UBS de 08h às 16h.

24/02: UBS Nova Suíça - vacinação nas Passionistas de 08h às 15h.



A Secretaria Municipal de Saúde ressalta a importância da participação ativa da comunidade nessa campanha, assegurando que todas as crianças e adolescentes estejam com a carteira de vacinação em dia. O comparecimento nos pontos de vacinação indicados é fundamental para garantir a proteção contra doenças evitáveis por meio da imunização.