Na noite dessa terça-feira (3), o Santuário Senhor do Bonfim, localizado na cidade de Bonfim, foi restituído pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) com dois castiçais, peças roubadas no dia 11 de fevereiro de 2003 e recuperadas após denúncia no Sondar, plataforma de resgate de bens culturais desaparecidos de Minas Gerais. A devolução foi feita durante missa em ação de graças, que lotou o santuário.

As peças foram reveladas aos fiéis no início da celebração. Segundo o padre Sérgio, "essas peças fazem parte da nossa história, do nosso jeito de viver a fé, não podemos jamais desistir do que é nosso por direito." Ao MPMG ele também contou que a história do povo mineiro é entrelaçada entre fé e cultura e que é dever de todos proteger essa herança valiosa:

"Pra gente que é daqui de Bonfim, é muito importante a devolução dessas peças que são um pedaço da nossa história, estão impregnadas de fé e devoção popular", disse o diretor municipal de Patrimônio Histórico, Robson Augusto Silva Moura.

A historiadora representante do coordenador de Patrimônio Público, promotor de Justiça Marcelo Maffra, Paula Novais, assegurou que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) dedica-se ao serviço da sociedade. Destacou que a intervenção do poder público neste caso foi motivada pelo interesse da comunidade. Em junho de 2023, ao receber denúncias sobre a venda online de castiçais, o MPMG verificou a autenticidade das peças e identificou o vendedor, emitindo uma recomendação para a restituição do material.

Além das peças do Santuário do Senhor do Bonfim, outros dois castiçais foram restituídos e ficarão acautelados na igreja até que se confirme seu local de origem. "A gente continua contando muito com a participação de todos. Sabemos que essas peças não são só objetos artísticos, eles são objetos de fé", afirmou. "Estamos aqui para que vocês possam se apropriar novamente deste patrimônio que é de vocês e nos ajudar a recuperar o que não voltou para a igreja", lembrou. Segundo Paula, o Sondar tem cadastrados ainda 14 bens desaparecidos do santuário. Ela fez um apelo para que a comunidade disponibilize detalhes e fotos das peças para que sejam procuradas adequadamente.

Sobre o Sondar

O Sondar representa um sistema de recuperação de bens culturais desaparecidos, resultado da colaboração entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Essa ferramenta compila informações sobre objetos mineiros que estiveram ausentes, foram recuperados e posteriormente restituídos.