Um homem de 25 anos foi preso com seus tabletes de maconha nessa quarta-feira (31), em Congonhas. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social, o suspeito tinha um mandado de busca e apreensão em aberto, que foi cumprido pela Polícia Militar.

Na residência do autor, localizada no bairro Consolação, foram localizados e apreendidos seus tabletes de maconha, que foram levados para a Delegacia de Polícia Civil junto com o suspeito.