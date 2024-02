Um adolescente de 16 anos foi apreendido com um revólver e mais de 200 pinos de cocaína nessa quinta-feira (1º), em Muriaé.

A Polícia Militar (PM) cumpria um mandado de busca e apreensão na cidade quando o adolescente foi abordado.

Com a ajuda da cadela Juma, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), os militares encontraram com o adolescente um revólver calibre 38 e 209 pinos de cocaína, além dos seguintes materiais:

12 papelotes de cocaína



1 frasco com cocaína em pó



2 tabletes de maconha



1 cigarro de maconha



1 balança de precisão



2 celulares



R$ 200 em dinheiro

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia.