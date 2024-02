Uma jovem de 23 anos disse ter sido atingida por um raio e desmaiou na tarde dessa quinta-feira (1º), no Distrito de Lacerdina, em Carangola.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o atendimento e quando chegou ao local, no Córrego dos Freitas, a moa contou ter sido atingida por um raio.

Ela contou que, por causa do choque, chegou a desmaiar. Contudo, no momento do atendimento ela já estava acordada. Ela foi atendida e liberada no local.