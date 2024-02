Em função da realização da Operação "Minas em Segurança", quatro foragidos da Justiça foram presos em Conselheiro Lafaiete ao longo dessa quinta-feira (1º). Um homem de 29 anos, que tem uma condenação por furto, foi detido na localidade de Rancho Novo, na Zona Rural.

No Bairro São João foi abordado o segundo foragido da justiça, um homem de 31anos contra o qual pesava um mandado de prisão preventiva em aberto, que tem passagens por ocorrências relacionadas a “Lei Maria da Penha”. A Polícia Militar também esteve no Bairro Siderúrgico onde foi preso um homem de 35

anos contra o qual havia um mandado de prisão alusivo a condenação por tráfico de drogas.



No Bairro Santa Matilde foi preso o quarto foragido da justiça (35 anos) que em seu

desfavor havia um mandado de prisão em razão de ocorrências relacionadas a “Lei Maria da

Penha”.



Os quatro foram conduzidos à Delegacia de Polícia onde ficaram à disposição da autoridade responsável.

No entorno

A Operação "Minas Segurança" também ocorreu foi realizada em outras cidades, onde também ocorreram prisões. Em Piranga, um homem de 58 anos foi preso por conta de débitos de alimentos. Ele foi abordado na Praça do Rosário. Em Carandaí, um homem de 27 anos, com mandado em aberto também por débito de alimentos e com passagens por ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha foi detido no Bairro Santa Cecília.

Em Jeceaba, um homem de 32 anos, autor de homicídio, tinha um mandado de prisão preventiva e foi localizado durante um patrulhamento pela Vila Chacrinha, na Zona Rural. Ele foi preso, assim como um homem de 61 anos, que tinha um mandado de prisão por estupro de vulnerável em aberto, encontrado no Bairro Vila Reis. Ambos foram detidos e encaminhados à Delegacia.



