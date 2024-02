Uma mulher de 52 anos foi encaminhada para atendimento médico nesta quinta-feira (1º), em São João Nepomuceno, depois que ela foi agredida pelo ex-companheiro. Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), ele a feriu com uma faca no ombro esquerdo e depois a golpeou com um tamborete de madeira na cabeça. A mulher gritou por socorro e ele fugiu na sequência.

O documento destaca que o homem não aceitava o fim do relacionamento. A vítima foi encaminhada para atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para recurso hospitalar, por conta da gravidade das lesões.