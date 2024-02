Na manhã desta sexta-feira (2), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para socorrer um homem, de 49 anos, que foi vítima de choque elétrico enquanto instalava um painel de energia solar em casa, no município de Eloi Mendes.

Segundo a ocorrência, o acidente aconteceu quando ele encostou uma haste de alumínio na fiação pública de 13.800 volts. Quando a equipe chegou para prestar os socorros, o homem estava deitado no telhado da residência, que possui dois andares. Apesar do ocorrido, ele estava consciente, com queimaduras de 2° e 3° graus nos braços, pernas e abdômen.

A vítima foi encaminhada até o hospital Bom Pastor em Varginha.