Um homem, que não teve a idade revelada, foi agredido com um paralelepípedo nesse sábado (3), no Centro de Muriaé.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem e o agressor discutiram durante a tarde e a vítima teria acertado o outro homem, também de idade não revelada, com um tapa no rosto.

Já no período da noite, o homem que deu o tapa dormia em uma calçada no Centro quando o outro envolvido o agrediu com o paralelepípedo, com três golpes.

Ele sofreu um corte profundo na cabeça e foi levado para o Hospital São Paulo. O autor das agressões foi contido por populares e detido pela PM logo depois, sendo encaminhado para a Delegacia.