Um adolescente de 15 anos que estava desaparecido foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil na tarde desse domingo (4), em Campolide, na zona rural de Antônio Carlos.

Segundo os bombeiros, o adolescente tinha saído de casa ainda nesse domingo e não havia voltado. A família percebeu a demora e iniciou as buscas por conta própria por algumas horas. Como não conseguiram encontrar o garoto, eles acionaram os bombeiros.

Cerca de 1h30 após o início das buscas, já no início da noite, o adolescente foi encontrado pelas equipes em uma estrada próxima ao local onde ele havia sido visto pela última vez.

Populares o identificaram e entraram em contato com as equipes de buscas. "O reencontro com a família foi uma cena emocionante e a melhor recompensa para todos os envolvidos na busca", destacou o Corpo de Bombeiros.