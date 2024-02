Um jovem de 25 anos foi detido suspeito de agredir um homem de 42 anos na madrugada desse domingo (4), em Santos Dumont. O homem morreu em um hospital em Juiz de Fora, em decorrência de um traumatismo craniano.

A Polícia Militar (PM) foi acionada em um hospital de Santos Dumont após a vítima dar entrada com lesões na face. Foram feitas diligências e os policiais descobriram que um homem havia acompanhado a vítima até a unidade, mas que foi embora ao saber que a PM havia sido acionada.

O acompanhante foi localizado, sendo um homem de 37 anos, e ele contou que estava com a vítima na Praça da Ponte Preta e os dois bebiam e usavam cocaína. Quando estavam indo embora, já dentro do carro, uma pessoa que passava na rua arremessou algo dentro do veículo.

Briga

O homem contou então que a vítima parou o carro para ver o que havia sido arremessado e logo depois começou um atrito verbal com o suspeito, que evoluiu para agressões físicas.

O autor das agressões seria um jovem de 25 anos, que acertou um soco no rosto da vítima que caiu. Mesmo caído, as agressões continuaram por cerca de três minutos.

O rapaz, já conhecido no meio policial, foi localizado, mas negou as agressões. Ele disse que estava no local, mas não participou do ato. Entretanto, segundo a PM, ele entrou em contradição algumas vezes e foi detido.

O homem que bebia e consumia drogas com a vítima também foi detido. Os dois foram encaminhados para a Delegacia.