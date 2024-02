Nesse domingo (4), uma jararaca de cerca de 1,5 metro foi encontrada atrás de uma das cabines de pedágio da BR-040, em Correia de Almeida, distrito de Barbacena.

Segundo a ocorrência, quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, o animal, muito arisco, já estava contido pela equipe de intervenção da Via 040.

A serpente foi colocada num recipiente próprio para transporte com o auxílio de uma pinça e repassada a um biólogo e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste).



