Um carro capotou na região do Povoado Campestre II, na zona rural de Barbacena, na tarde dessa segunda-feira (12), e deixou três pessoas feridas. O carro quase acertou uma casa.

Segundo a Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o veículo seguia em direção à BR-040 quando capotou em uma curva e girou por algumas vezes. O carro saiu da pista e ficou na posição original após capotar algumas vezes.

Três homens, que não tiveram as idades reveladas, estavam no veículo e foram atendidos pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e pela Unidade de Resgate (UR) dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros explicou que a vítima mais grave estava instável e inconsciente, sendo transportado pelo Samu. Um dos passageiros que estava o local foi conduzido para atendimento pelos bombeiros.

A terceira vítima fugiu do local do acidente. Não há informações de para qual hospital as vítimas foram levadas para atendimento.

A bateria do carro foi desligada pelos bombeiros para prevenir o risco de incêndio. A Polícia Militar (PM) foi acionada e ficou responsável pelo veículo.