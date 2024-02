Em Ouro Branco, na última sexta-feira (9), um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em um estabelecimento comercial localizado na Praça Santa Cruz. O suspeito já era conhecido pela prática de crimes contra o patrimônio na cidade.

De acordo com a ocorrência, a PM foi acionada no local, pois o mesmo jovem teria entrado portando um pedaço de espelho nas mãos e com um comportamento agressivo. Por ser repreendido pelos funcionários, ele fugiu do local.

A corporação, ao realizar a abordagem, encontrou um pote contendo 56 pedras de crack em sua posse.

FOTO: PMMG - Prisão por tráfico de drogas em Ouro Branco

Já em Jeceaba, na noite dessa segunda-feira (12), um casal de 18 e 20 anos foi abordado durante patrulamento da Polícia Militar. Na bolsa da mulher foram encontrados 23 papelotes de cocaína cinco comprimidos de ecstasy.

FOTO: PMMG - Prisão por tráfico de drogas em Jaceaba