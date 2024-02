Na última semana, sexta-feira (9), dois homens de 35 e 58 anos foram detidos pela Polícia Militar (PM) por furtarem materiais de estabelecimento comercial localizado nas margens da Rodovia BR-040, em Conselheiro Lafaiete. Os militares teriam recebido informações de que eles estariam furtando objetos nesse lugar, na localidade de Buarque de Macedo.

Após realizar vigilância, a PM abordou uma caminhonete com os suspeitos que estavam saindo do local transportando telhas galvanizadas. Segundo a ocorrência, diante da suspeita, as guarnições militares foram nas respectivas residências para realizar as buscas.

Na casa de um deles, do homem de 35 anos, foi localizado um revólver cal. 38 e dez munições do mesmo calibre. Além disso, outros objetos, produtos de furto, foram localizados e reconhecidos pelo proprietário da loja prejudicada.

Ambos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

FOTO: PMMG - Furto em Conselheiro Lafaiete



Já na madrugada do último domingo (11), durante parulhamento de carnaval da Polícia Militar, a equipe se aproximou de um jovem de 21 anos para realizar uma abordagem, momento em que ele fugiu e deixou uma pequena bolsa para trás.

Ao analisarem o interior da mesma, a PM encontrou um revólver cal. 32, cinco munições intactas de mesmo calibre e a identidade do suspeito, que foi localizado e detido por porte ilegal de arma de fogo.

FOTO: PMMG - Posse ilegal de arma de fogo em Conselheiro Lafaiete