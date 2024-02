Um jovem de 26 anos e um homem de 37 foram detidos por suspeita de roubo e corrupção em Barbacena, na manhã dessa quinta-feira (15). Um dos envolvidos tentou subornar os policiais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos teriam abordado um motorista de aplicativo e roubado o carro, celular e R$ 150 em dinheiro do trabalhador. O condutor alegou também ter sido vítima de agressões físicas durante a ação, como socos, estrangulamento e golpes com pedaço de madeira.

O veículo e o celular roubados foram localizados em um condomínio no Bairro Grogotó. Os autores foram identificados e abordados, sendo encontrado junto a eles uma munição calibre 32 e três cigarros de maconha.

No momento da prisão, o autor de 37 anos ainda tentou subornar os policiais ao oferecer drogas, dinheiro e uma arma para evitar ser levado à delegacia.

Os dois foram detidos e encaminhados para a Delegacia.