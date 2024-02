Um homem de 30 anos foi detido após furtar uma moto no Centro de Leopoldina, na manhã desta sexta-feira (16). À Polícia Militar (PM), ele contou que praticou o crime para quitar uma dívida de drogas.

O dono da moto, de 42 anos, solicitou apoio aos policiais depois do furto ocorrido na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao supermercado onde trabalha.

As equipes iniciaram os rastreamentos pela região e bairros vizinhos, quando os policiais viram o suspeito conduzindo a moto perto da Praça do Ginásio. Quando ele percebeu a presença das viaturas, abandonou o veículo e fugiu a pé em direção ao Bairro do Rosário.

Na localidade ele foi abordado e contou aos militares que furtou a moto para pagar uma dívida de drogas no Bairro Limoeiro.

A moto foi recuperada e encaminhada para um pátio credenciado. O homem foi encaminhado para a Delegacia.