O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da jovem Agnes Lanzoni de 21 anos, no terceiro dia de buscas, na tarde desta sexta-feira (16). Segundo as informações do órgão de segurança, a vítima foi reconhecida pela família e passa pela perícia e por procedimentos de praxe.



Conforme publicado pela reportagem, a família de Agnes informou que ela foi vista pela última vez em Rio Novo. "Ela tinha ido em uma festa com uma amiga em Rio Novo. Essa amiga decidiu ir mais cedo, porém ela resolveu ficar mais e aproveitar. Dois amigos deixaram ela na porta da casa de outra amiga, por volta das 4h30 da manhã. Desde então não sabemos do paradeiro dela, acionamos a Polícia Militar", informou a prima da jovem ao Acessa.





Tags:

bombeiros | Corpo de Bombeiros