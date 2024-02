Um jovem de 29 anos, foragido da Justiça, foi preso nessa quinta-feira (15) em Congonhas após denúncias sobre alta movimentação de drogas no Bairro Praia. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as guarnições seguiram para o local com o objetivo de prender o suspeito, que já era conhecido pelo crime de homicídio, pelo qual tinha um mandado de prisão, além de acusações de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Com a PM já no local, ele foi visto chegando ao bairro. No entanto, ao perceber a presença policial, começou a fugir e tentou entrar em uma área de mata da região. Apesar da tentativa, ele foi capturado.

Em posse dele foram encontradas três pedras de cocaína, outras pedras menores e em pó da mesma substância, um papelote de cocaína e R$ 267,00 em dinheiro.

O jovem foi preso e conduzido à Delegacia de Conselheiro Lafaiete.