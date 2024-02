A Polícia Militar (PM) encontrou 30 buchas de maconha enterradas em um terreno na Rua Alice Moreira Pinheiro, no Bairro Bom Jesus, em Viçosa, na noite dessa sexta-feira (16).

As equipes faziam uma operação na região quando, ao passar pelos trilhos que ligam os bairros Bom Jesus/Sagrada Família, viram um local diferente do ambiente, com furos.

Foram feitas escavações e os militares acharam as 30 buchas de maconha enterradas. As drogas foram encaminhadas para a Delegacia.

Ninguém foi preso.



