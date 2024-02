Uma BMW roubada, avaliada em quase R$ 300 mil, foi recuperada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) durante a Operação “Lei Seca” na MGC-393, em Além Paraíba, na noite desse sábado (17). Um rapaz de 27 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi detido.

As equipes abordaram o veículo no km 46 da rodovia, que seguia sentido Além Paraíba/Itaperuna. Durante consultas foi verificado que o motorista não tinha CNH ou Permissão para Dirigir (PPD), além de não apresentar documentação de comprovação veicular.

As buscas continuaram e foi encontrado um Registro Online de Ocorrência de Roubo no Rio de Janeiro. Foi feito contato com o proprietário do carro e ele contou ter sido roubado por três pessoas armadas na noite do último dia 15.

O motorista contou aos policiais que fez uma negociação pelo veículo com um homem em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, por um preço e condições inferiores às de mercado.

O rapaz então foi detido em flagrante e encaminhado para a Delegacia em Leopoldina.

A BMW, modelo 2022, é avaliada em cerca de 295 mil e foi encaminhada para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

O proprietário do carro, e vítima do roubo, foi comunicado sobre a recuperação do veículo.