A partir do dia 31 de março, os usuários do Aeroporto da Zona da Mata contarão com novas opções de conectividade para São Paulo. A informação foi divulgada pela assessoria do aeroporto nesta segunda-feira (19). A VoePass, que já opera dois voos diários para Congonhas (SP) em parceria com a LATAM, prevê a inclusão de um novo voo por dia, aumentando de 14 para 21 a frequência semanal. Além do incremento da oferta, as viagens passarão a ter o Aeroporto de Guarulhos (SP) como destino direto.

A previsão da companhia é de que as ligações aéreas sejam oferecidas diariamente com chegadas na Zona da Mata às 09h50, às 18h10 e às 22h50, enquanto as partidas estão programadas às 06h55, às 10h45 e às 19h20 com aviões do tipo ATR-72, que possuem capacidade para 68 passageiros.

Com o acréscimo da nova frequência para o maior aeroporto do país, é estimado um aumento de 16% no número de voos semanais que decolam e pousam no terminal mineiro. Para Flávio Santos, Superintendente do Aeroporto, a ampliação da oferta representa outros aspectos positivos para a região. “Além de mais opções de voos para São Paulo, a nova malha da VoePass em parceria com a LATAM também representa a retomada da nossa conectividade com o Aeroporto de Guarulhos.

Com a Azul já operando a ligação com Viracopos e a GOL com Congonhas, nossos clientes terão agora mobilidade direta para um terminal de porte internacional, ampliando significativamente as possibilidades de conexão para outros destinos”, afirma.