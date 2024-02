Dois suspeitos de roubarem celulares em Muriaé, nessa sexta-feira (23), foram detidos na cidade e em Manhumirim. Nove celulares e acessórios de ouro foram recuperados pela Polícia Militar (PM).

O proprietário da loja de celulares, localizada no Centro de Muriaé, relatou aos policiais que um homem com mochila ordenou que ele colocasse vários aparelhos dentro da bolsa, além de um cordão e uma pulseira de ouro.

O ladrão fugiu logo depois em direção à Rua São Sebastião, onde entrou em um carro. Imagens de segurança conseguiram capturar o número da placa do veículo, sendo possível localizar o condutor.

Em um primeiro momento, o motorista disse que teria sido abordado por duas pessoas que o obrigou a ir com ele até a Rua Djair Dias de Carvalho e, no local, um dos suspeitos desembarcou e o outro ficou no carro e ameaça o condutor com uma faca. Depois ele teria levado a dupla para a cidade de Manhumirim.

Contudo, a PM identificou que várias contradições durante o depoimento, o que aumentou a suspeita sobre o homem.

Foi feito contato com a PM de Manhumirim e, ao mostrar a filmagem do roubo à loja de celulares, os militares reconheceram um suspeito que havia sido detido com um dos aparelhos roubados.

Segundo a PM, este suspeito confirmou a participação do motorista do carro de Muriaé, e disse que receberia R$ 2 mil pelo crime.

O motorista então confirmou a participação no roubo e levou os policiais ao local onde escondeu a mochila com os celulares. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia juntamente com o carro, que foi usado no crime.

Todos os celulares, a pulseira e o cordão roubados foram recuperados.