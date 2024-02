Um homem, de 43 anos, suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Viçosa foi preso em Maricá, no Rio de Janeiro no último sábado (24).De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ele possuía quatro mandados de prisão por crimes de homicídio, tráfico e organização criminosa.



Ainda segundo a PC, o investigado, ainda foragido, chefiava uma organização criminosa na região do Bairro Bom Jesus, na cidade de Viçosa. Ele foi encaminhado ao sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.