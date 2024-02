Em Ubá, um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa segunda-feira (26/2), por ser suspeito de matar o tio, de 48 anos, no dia 6 de janeiro deste ano. A vítima foi morta com golpes de facão e a suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes.

De acordo com a apuração da PC, o jovem estaria com ciúmes da namorada em relação ao tio. Por causa disso, ele foi até a casa da vítima, localizada nos fundos da própria residência, e o atingiu com golpes da arma branca. O tio foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado grave, porém não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois.



Sobre a investigação

Apesar da resistência dos pais do jovem, os policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na casa da família, localizada no bairro Sobradinho, encontrando o suspeito debaixo de uma cama. No local, foram encontradas armas brancas com aparentes resquícios de sangue.

Segundo o delegado que coordena as investigações, Douglas Mota, a ação da Polícia Civil foi importante "para trazer paz e tranquilidade ao local", pois o jovem estava "aterrorizando a população, sendo acobertado pelos familiares."

O suspeito, que já praticou crimes 'contra a pessoa' com uma arma branca, sendo as vítimas uma ex-companheira e o próprio pai, foi encaminhado ao sistema prisional.

As investigações estão em andamento.