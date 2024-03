Um casal, de 25 e 28 anos, foi detido após fugir da Polícia Militar (PM) durante uma abordagem em Visconde do Rio Branco, na noite dessa terça-feira (27). Uma denúncia apontava que o rapaz vendia drogas em Ubá e entregaria drogas na outra cidade mineira.

Com as informações, a PM iniciou um rastreamento e localizou o jovem de 25 anos no estacionamento de um estabelecimento comercial entre as rodovias MGC-120 e MG-447.

Quando o casal percebeu a presença dos policiais, os suspeitos tentaram fugir em uma moto. Eles foram perseguidos pelo local e alcançados quando tentavam sair do estacionamento.

Duas porções grandes de cocaína foram achados durante busca pessoal no jovem, além deum celular e R$ 100. Ao ser questionado se tinha mais drogas, ele disse que tinha sete pinos do mesmo entorpecente na casa da moça. Na residência, os militares encontraram os pinos, R$ 60,50 em dinheiro e duas balanças de precisão.

A dupla foi detida e encaminhada para a Delegacia, assim como o material apreendido. A moto foi levada para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).



