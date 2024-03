Um foragido da Justiça, de 40 anos, foi preso em Barbacena, na manhã dessa terça-feira (27), durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) no Bairro Doutor Geraldo Xavier.

A equipe policial recebeu informações de que um morador da região estaria com mandado de prisão em aberto e foram à casa do suspeito, chamaram pelo homem e cercaram o imóvel.

Durante a espera, viram o foragido arremessar um objeto em direção a uma escola e, em seguida, indo atender os militares.

Diante das circunstâncias, foram realizadas buscas no interior da escola, sendo encontrado um tablete de maconha. Na casa do abordado, foi encontrado mais um tablete de maconha, uma faca com resíduos do mesmo material ilícito e R$ 93 em dinheiro.

O suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.