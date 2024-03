Em Lavras, o Laboratório de Diagnóstico Molecular da Universidade Federal do município (Labmol/UFLA) vai iniciar o serviço de diagnóstico, utilizando a técnica de RT- PCR, para identificar os vírus causadores da dengue, zika e chikungunya. A novidade permite a detecção de arboviroses e o tipo do vírus da dengue, permitindo identificar qual vírus está mais prevalente na região. Para o coordenador-geral do LabMol, professor Bruno Del Bianco Borges, esta medida é crucial para entender a epidemiologia da doença, especialmente considerando a atual epidemia em Minas Gerais.



Segundo a instituição, o laboratório fará análises de amostras das secretarias municipais de saúde, incluindo Lavras e mais 50 municípios que fazem parte da Superintendência Regional de Saúde de Varginha (SRSV).

Sobre o teste, o professor explica que na UFLA será diferente do que é feito nos hospitais e postos de atendimento, em que são realizados testes rápidos, os quais detectam o anticorpo produzido pelo organismo contra o vírus ou antígenos, o que não permite identificar o sorotipo viral de dengue circulante: “O teste realizado pelo LabMol é mais sensível, pois detecta o vírus no sangue do paciente já nos primeiros dias de sintomas da doença, diferentemente dos testes rápidos, que detectam os anticorpos produzidos pelo organismo contra o vírus, os quais são detectados geralmente após alguns dias de sintomas. Além disso, poderemos identificar qual sorotipo de vírus da dengue está mais prevalente em nossa região, o que irá contribuir com o controle epidemiológico da doença e com as secretarias municipais de saúde”, explica.



Zika e chikungunya também serão detectados

Além de realizar o exame para detecção do vírus causador da dengue, o laboratório vai fazer o diagnóstico para os vírus da zika e chikungunya, que são doenças que possuem um quadro clínico muito semelhante ao da dengue e que também são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypt e tem acometido muitas pessoas atualmente. Dessa forma, além de colaborar na detecção de novos casos de dengue, irá identificar quais os tipos de vírus (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4), ou se o paciente está infectado com o vírus da zika ou chikungunya em vez da dengue.

Diante do cenário de epidemia da dengue, a Fundação Ezequiel Dias (Funed) está sobrecarregada com todos os exames que estão sendo feitos em Minas Gerais. "Assim, a contribuição da UFLA será imprescindível neste momento delicado de saúde pública", enfatiza o professor.



Laboratório de Diagnóstico Molecular

O Laboratório de Diagnóstico Molecular (LabMol/UFLA), com nível de biossegurança 2 (NB2), é um Centro Colaborador à Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública de Minas Gerais - RELSP/MG, para diagnósticos moleculares de doenças de interesse em saúde pública. Além de análises para diagnóstico da Covid-19, dos vírus dengue, zika e chikungunya, em breve, passará a realizar diagnósticos, com o intuito de identificar outros vírus que causam doenças respiratórias, como Influenza.

Ele passou por uma reestruturação física e agora está situado no Departamento de Medicina. Além dessas arboviroses que passam a integrar os novos exames feitos no laboratório, em breve passará a fazer os diagnósticos de outros vírus respiratórios, além da Covid-19.

