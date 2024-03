Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos depois da cadela Charla ajudar a localizar drogas em Barbacena, na manhã dessa quarta-feira (28).

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pelo Bairro Pontilhão quando viu os menores, que ficaram incomodados com a presença dos militares. Eles foram abordados e nada de ilícito foi encontrado com eles.

Contudo, R$ 70 em dinheiro e um celular foram apreendidos com o adolescente mais novo, e um celular com o menor de 16 anos.

Drogas

Ao fazer uma vistoria nas imediações e no caminho feito pelos adolescentes, os policiais acharam um saco com quatro pedras de crack e uma bucha de maconha. Os dois assumiram a propriedade da droga e disseram que levariam os entorpecentes para vender na cidade de Alfredo Vasconcelos.

As equipes foram para a casa do adolescente de 15 anos e, com autorização da mãe dele, entraram no imóvel com a cadela Charla, Rondas Ostensivas com Cães (Rocca).

No buraco de uma mureta foram encontradas 10 pedras de crack, embaladas de forma idêntica às localizadas anteriormente. Na residência do outro adolescente não foi encontrado nada de ilícito.

Os dois adolescentes foram apreendidos por suspeita de tráfico de drogas e encaminhados para a Delegacia. As mães deles acompanharam a ocorrência.



Tags:

Drogas | Polícia